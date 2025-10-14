Detienen a hombre que golpeÃ³ salvajemente a perrita en San Miguel: monitorean estado de can

Un hombre fue detenido tras torturar a una perrita. El sujeto fue captado sometiendo al can a quien ahorca, patea y golpea reiteradamente a la mascota mientras paseaba en una calle de San Miguel.

Atenea es un can de raza American Bully de aproximadamente 4 años, que sufrió el salvaje ataque por parte de un sujeto quien ya ha sido identificado y se encuentra detenido en la comisaría del sector.

Esta perrita ya ha sido atendida y su estado de salud viene siendo monitoreado por una veterinaria en Surco. El veterinario indicó que se le realizó ecografías para ver el abdomen, exámenes de sangre, la piel y presenta dolor en la zona donde fue golpeada.

Alertan de posibles daños

"Estos golpes han sido con bastante euforia, sin medir consecuencias, porque pudo haber ocasionado algo peor internamente como una rotura de costillas, un órgano dañado. Atenea ayer tenía mucho dolor", señaló el veterinario.

Monitorearán estado de Atenea

El especialista señaló que pese a las pruebas, se pueden presentar algunos inconvenientes por lo que se monitoreará a Atenea para ver su evolución en las próximas horas. Cabe resaltar, que la veterinaria en Surco se hará cargo de todos los gastos médicos que requiera el can.