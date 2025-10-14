Buenos Días Perú

San Juan de Lurigancho: encañonan y asaltan a tres censistas a plena luz del día

Los jóvenes fueron interceptados por dos sujetos armados cuando terminaban su jornada en el pasaje Las Águilas, en Zárate. Vecinos denuncian falta de seguridad.



Tres censistas fueron víctimas de un asalto a mano armada en el pasaje Las Águilas, en la zona de Zárate, San Juan de Lurigancho. Los delincuentes, que llevaban gorras y armas de fuego, se acercaron cuando los jóvenes concluían su trabajo de recolección de datos y les arrebataron sus pertenencias.

Las cámaras de seguridad registraron el momento exacto en que los asaltantes interceptaron al grupo conformado por una mujer y dos varones, quienes estaban entregando cuestionarios a vecinos de la zona. Uno de los criminales encañonó a los trabajadores y les exigió entregar sus objetos de valor, mientras el otro revisaba sus mochilas.

De acuerdo a las cámaras de Buenos Días Perú, el pasaje donde ocurrió el robo carece de presencia policial y suele permanecer con las rejas abiertas, lo que habría facilitado la huida de los delincuentes.

Las víctimas —que utilizaban tablets y dispositivos oficiales del censo— no han brindado declaraciones públicas, pero se conoció que perdieron materiales de trabajo y pertenencias personales.


