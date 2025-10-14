San Juan de Lurigancho: encañonan y asaltan a tres censistas a plena luz del día

Tres censistas fueron víctimas de un asalto a mano armada en el pasaje Las Águilas, en la zona de Zárate, San Juan de Lurigancho. Los delincuentes, que llevaban gorras y armas de fuego, se acercaron cuando los jóvenes concluían su trabajo de recolección de datos y les arrebataron sus pertenencias.

Las cámaras de seguridad registraron el momento exacto en que los asaltantes interceptaron al grupo conformado por una mujer y dos varones, quienes estaban entregando cuestionarios a vecinos de la zona. Uno de los criminales encañonó a los trabajadores y les exigió entregar sus objetos de valor, mientras el otro revisaba sus mochilas.

De acuerdo a las cámaras de Buenos Días Perú, el pasaje donde ocurrió el robo carece de presencia policial y suele permanecer con las rejas abiertas, lo que habría facilitado la huida de los delincuentes.

Las víctimas —que utilizaban tablets y dispositivos oficiales del censo— no han brindado declaraciones públicas, pero se conoció que perdieron materiales de trabajo y pertenencias personales.