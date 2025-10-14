Se enfrentó a delincuentes y fue brutalmente golpeado: joven se resiste a robo en VES

Momentos de terror vivieron dos jóvenes cuando fueron asaltados por delincuentes armados en el sector III, grupo 7 de Villa El Salvador. El hecho ocurrió durante la noche, cuando ambos caminaban por una calle aparentemente tranquila y fueron interceptados por una mototaxi con dos sujetos encapuchados.

Las cámaras de seguridad registraron cómo uno de los ladrones desciendió del vehículo y atacó violentamente a uno de los muchachos, quien se negó a entregar su celular. El delincuente lo derribó, lo golpeó con puños y patadas, mientras su cómplice amenazó a la joven que lo acompañaba, obligándola a entregar su teléfono.

“El chico no quiso entregar el celular, lo tiraron al suelo y lo golpearon sin piedad. Ella sí les dio su teléfono porque el chófer la amenazó desde la moto”, relató un testigo fuera de cámaras.

VEHÍCULO USADO SERÍA ROBADO

De acuerdo con la información brindada al equipo de Buenos Días Perú, la mototaxi utilizada por los delincuentes llevaba la placa 7592-GA, la cual figura en los registros de Sunarp como vehículo robado.

Por último, vecinos aseguraron que este no es el primer robo en la zona y denunciaron que los delincuentes burlan las rejas de seguridad instaladas por el vecindario.