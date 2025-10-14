Hallan los cuerpos de dos primos dentro de miniván abandonada en la Panamericana Sur

Un macabro hallazgo estremeció la mañana del último lunes en el sur de Lima. Los cuerpos de dos primos fueron encontrados dentro de una miniván abandonada a la altura del kilómetro 69 de la Panamericana Sur, en el distrito de San Antonio, Cañete.

Las víctimas, identificadas como Myron Luyo Cerrón (34) y Eric Alfredo Maita Cerrón (30), presentaban cortes profundos en el cuello y estaban atadas de pies y manos. Según la Policía, los asesinos habrían intentado incinerar los cuerpos antes de abandonar el vehículo.

Vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras notar que la unidad permanecía estacionada varios días en el mismo punto, lo que coincidió con el reporte de desaparición de ambos hombres desde el jueves 9 de octubre.

“Se trata de dos personas del sexo masculino encontradas dentro de una miniván. El caso ya está en investigación policial”, informó el fiscal provincial de Cañete, Cristian Girón Luyo, quien supervisó las diligencias en el lugar.

Agentes de la Dirincri y el Ministerio Público vienen recabando pruebas y testimonios para establecer el móvil del doble homicidio, que —según las primeras hipótesis— podría estar vinculado a un ajuste de cuentas o venganza.