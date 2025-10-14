Pachacamac: niño de 5 años muere atropellado por conductor que intentó darse a la fuga

Un niño de 5 años perdió la vida tras ser atropellado por el conductor de una miniván que se subió a la vereda e intentó darse a la fuga. El hecho ocurrió en el paradero Caballa de la avenida Manuel Valle, en Pachacámac.

La madre del niño se encontraba con el pequeño esperando en el paradero el transporte para dirigirse al colegio cuando el vehículo, que circulaba a alta velocidad, invadió el área peatonal y atropelló al pequeño.

Intento de fuga y captura

Según las imágenes de las cámaras de seguridad, el conductor no se detuvo después del atropello e intentó darse a la fuga. El abogado de la familia, Alberto Córtez, identificó al presunto responsable como Rufino Santiago López Meaño de 26 años.

El conductor fue intervenido cuadras más adelante por personal de serenazgo de Pachacámac y trasladado a la comisaría de Lurín. "Yo estaba llevando a mi hijo al colegio y el carro venía a gran velocidad, se subió a la vereda y se llevó a mi hijo, se dio a la fuga y ni siquiera auxilió a mi hijo", declaró la madre del menor.

Investigación en curso

Por fortuna la mujer resultó ilesa, pero presenció el fatal desenlace de su hijo. La familia solicitó justicia para el niño fallecido mientras continúan las investigaciones del caso en la comisaría del sector.