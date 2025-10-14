Escolar muere electrocutada mientras cargaba su celular en Villa El Salvador

Una adolescente de 16 años fue encontrada sin vida en su vivienda del sector I, grupo 23, en Villa El Salvador, aparentemente víctima de una descarga eléctrica mientras cargaba su celular.

CASO EN INVESTIGACIÓN

Según la información preliminar, la menor —de nacionalidad venezolana— fue hallada por su padre dentro de su habitación. A pocos centímetros de su cuerpo se encontró el teléfono móvil completamente quemado, lo que refuerza la hipótesis de que el celular habría explotado o provocado una descarga eléctrica mientras estaba enchufado.

“La encontramos con el celular al costado, todo quemado. Creemos que se quedó dormida mientras cargaba el teléfono”, relataron los vecinos a las cámaras de Buenos Días Perú.

La Fiscalía llegó al lugar varias horas después del hallazgo, pese a que su sede se encuentra a solo dos cuadras de la vivienda, lo que desató la indignación de los familiares y residentes de la zona.

“No es justo. La fiscalía está al costado y hemos tenido que rogar para que vengan. Las madres lloraban pidiendo ayuda”, expresó una vecina.