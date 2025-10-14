Detienen a sujeto que lanzó granada a cochera de 'La Casa del Maestro': ataque sería contra choferes

Cámaras de seguridad captaron el momento en que un extorsionador fue detenido mientras intentaba detonar una granada en la cochera de la Casa del Maestro, ubicada en el jirón Washington, en el Cercado de Lima.

A pesar de la intervención, el delincuente logró lanzar el explosivo que ingresó a la cochera, generando pánico entre los presentes que huyeron del lugar, aunque el artefacto finalmente no detonó porque el criminal no retiró la palanca de seguridad.

"Esta es la tercera vez que están atentando contra nosotros. La primera vez con una molotov, la segunda con una dinamita y esta es la tercera vez que ha pasado con una granada", dijo uno de los conductores en el anonimato. El transportista confirmó que estos ataques reiterados serían por parte de una segunda banda delincuencial que exige el pago de un cupo extorsivo.

Modalidad delictiva

El conductor, que cubre la ruta Lima-Chosica y utiliza esta cochera, reveló que "15 personas somos (los que estamos pagando), el pago es semanal". Agregó que la segunda banda se identifica como 'Los Mexicanos', mientras que con la primera banda habían perdido contacto. Los transportistas habían bloqueado los pagos y buscado ayuda policial ante las exigencias.

Esperan que extorsionador vaya preso

El chofer espera de que "el señor (detenido) vaya preso" y confirmó que la fiscalía está probando la flagrancia del delito para proceder con la detención. La decisión judicial sobre la captura del sospechoso determinará si la calma vuelve para estos transportistas que han sido víctimas de repetidos ataques extorsivos.