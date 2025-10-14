¡Atención, conductores! Lima amanece cubierta por densa neblina y llovizna

Lima amaneció este martes 14 de octubre cubierta por una espesa neblina y con lloviznas intermitentes en distintos distritos, sorprendiendo a los limeños que ya disfrutaban de mañanas más soleadas.

Desde las 4 de la mañana se reporta garúa persistente en zonas como Jesús María, Cercado de Lima, San Miguel, San Borja, Miraflores y Surco, lo que ha generado una sensación térmica más fría de lo habitual.

“La garúa empezó alrededor de las 4 a. m. y aún continúa, aunque con menor intensidad. Muchos vecinos salieron abrigados porque no esperaban este cambio tan brusco”, informó el equipo de Buenos Días Perú desde la avenida Mariátegui, en Jesús María.

ANTICICLÓN SERÍA LA CAUSA

Desde la Panamericana Sur, se reportó que la humedad es intensa en los distritos cercanos al mar y que las condiciones ya habían sido anticipadas por el Senamhi, debido a la presencia del anticiclón del Pacífico Sur, fenómeno que favorece el ingreso de neblina y garúa hacia la costa central.