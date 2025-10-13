Disparan contra casa de colectivero en Carabayllo: criminales exigen S/50 mil para no atacarlos

Ocho detonaciones irrumpieron en la madrugada en la vivienda de un colectivero del distrito de Carabayllo, dejando vidrios destrozados, agujeros en el portón y a toda la familia atemorizada, según relataron los vecinos y los propios afectados.

Testigos dijeron que, tras los disparos, un vehículo negro se dio a la fuga. En el lugar los agresores dejaron además una nota firmada por un sujeto que se hace llamar “El Loco Darwin”, en la que amenazan con matar a inocentes si persisten los pagos al “negro Monky” y a “Jorobado” —presuntos cobradores de extorsiones en la zona.

La familia aseguró que las amenazas comenzaron el 2 de julio por mensajes de WhatsApp, con envío de fotografías de los integrantes del hogar, incluidos menores. Según la denuncia, los delincuentes piden una suma de 50,000 soles para dejar de atacar a la familia.

Denuncia y peritajes

La familia ya presentó la denuncia en la comisaría de Carabayllo. Peritos de criminalística acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes, según indicaron las fuentes consultadas. Hasta el cierre de esta nota no había información sobre detenciones vinculadas al hecho.