Detonan explosivo en hostal por cupo de S/20 mil: envían fotos y mensajes extorsivos al hermano del dueño

Un hostal ubicado en la zona J de Huaycán, en Ate, fue atacado con explosivos por una banda de extorsionadores que exige el pago de 20 mil soles como cupo. La madrugada del último sábado, una fuerte detonación generó temor entre vecinos y trabajadores del establecimiento.

Cámaras de seguridad captaron el momento preciso en que un sujeto con capucha llegó al hostal, encendió un artefacto explosivo y lo dejó en la puerta del establecimiento antes de huir rápidamente mientras se producía la detonación.

Una de las trabajadoras del establecimiento señaló que tiene miedo por la inseguridad y decepción por la falta de respuestas por parte de la policía a quienes han llamado varias veces y no han acudido al lugar.

Amenazas a hermano de dueño

Tras el ataque con explosivos, las amenazas extorsivas se extendieron hacia el hermano del dueño del hostal atacado, quien recibió mensajes extorsivos a su celular acompañados de fotografías de explosivos.

Ataques y extorsiones previas

Cabe resaltar, que este no es el primer ataque contra el hostal, ya que anteriormente los extorsionadores habían exigido 40 mil soles a los dueños. Agentes policiales realizan las investigaciones correspondientes sobre este nuevo caso de extorsión con uso de explosivos.