Desalojan academia de natación Johnny Bello tras 42 años de funcionamiento en Surco

Un fuerte operativo se realizó esta madrugada en la urbanización Chacarilla del Estanque, donde personal municipal de Surco procedió al desalojo de la academia de natación Johnny Bello, un espacio deportivo con más de cuatro décadas de funcionamiento.

JOHNNY BELLO SE PRONUNCIA TRAS DESALOJO

Las imágenes registradas a las 5 de la mañana muestran a trabajadores desmontando las estructuras del recinto. Desde el lugar, Johnny Bello, fundador de la academia, denunció que la intervención se llevó a cabo sin orden judicial.

“Han venido a las cinco de la mañana y me están desalojando sin ninguna orden. Han roto las puertas, no me dejan entrar. Me están sacando después de 42 años”, declaró el empresario a Buenos Días Perú.

Bello afirmó además que mantiene un litigio con la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) y que el terreno fue entregado de manera irregular a la municipalidad pese a que el proceso judicial continúa. “Esto no tiene debido proceso. Es un atropello”, aseguró.

COMUNICADO DE LA COMUNA

Por su parte, la Municipalidad de Surco emitió un comunicado indicando que en 1984, el entonces alcalde Jaime Payet concedió a Juan Carlos Bello Angosto un terreno de 3 mil metros cuadrados para la instalación de la academia deportiva, pero sin la aprobación del Concejo Municipal ni de otra entidad del Estado, por lo que la concesión carecería de sustento legal.

La comuna precisó que el plazo del permiso venció hace once años y que, desde entonces, el beneficiario no devolvió el predio ni pagó impuestos o arbitrios municipales. Según el municipio, el terreno está valorizado en aproximadamente 8 millones de dólares y fue usado gratuitamente durante más de 40 años.

“Es deber de las autoridades municipales preservar los activos que pertenecen a todos los vecinos. Por eso, hoy hemos tomado posesión del inmueble dentro del marco de la ley”, señala el comunicado oficial.

Mientras tanto, decenas de alumnos y padres de familia expresaron su malestar por el cierre repentino del centro deportivo, que también funcionaba como sede del Club Surco Natación, recientemente ganador de medallas en un campeonato sudamericano.