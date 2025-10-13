La Victoria: roban más de S/60 mil en celulares dentro de galería cerca a Gamarra

Ni las cámaras de vigilancia ni el personal de seguridad impidieron un robo millonario dentro de una galería comercial ubicada a pocas cuadras del emporio de Gamarra, en La Victoria. En apenas 15 minutos, dos delincuentes sustrajeron más de S/60 mil en efectivo y celulares de alta gama.

El hecho ocurrió en horas de la mañana. Las imágenes de seguridad muestran a un sujeto con gorra roja que fuerza la cerradura del local con total calma mientras su cómplice vigila el entorno. Una vez dentro, ambos revisan vitrinas, cajones y gabinetes hasta hallar el dinero y varios iPhone del modelo 11 al 16.

“Los ladrones han estado más de seis minutos forzando la puerta y nadie hizo nada. Hay dos personas mirando las cámaras las 24 horas y dicen que no vieron nada. Es algo muy extraño”, cuestionó el comerciante afectado, quien señaló que es la primera vez que sufre un robo de esta magnitud.

El hecho ha generado indignación entre los locatarios, quienes reclaman mayor seguridad y control dentro del centro comercial. “No estamos en un local puerta calle, aquí se supone que hay vigilancia permanente”, añadió el empresario.