Caen “Los Rápidos del Callao”: banda robaba celulares y mercadería en plena av. Argentina

Se hacían llamar “Los Rápidos del Puerto”, y durante semanas sembraron el terror en la avenida Argentina, en el Callao. Su modo de operar era tan veloz como temerario: aprovechaban el tráfico para robar celulares y saquear camiones de carga sin importar la hora ni la presencia de transeúntes.

MODUS OPERANDI

Las cámaras de seguridad registraron varios de sus ataques. En uno de ellos, un sujeto con gorra y polera oscura cruza entre los autos detenidos, se acerca a un vehículo y mete medio cuerpo por la ventana para arrebatar el celular del conductor. En segundos, huye hacia los callejones cercanos. En otro video, se observa a dos cómplices forzando la carrocería de un tráiler, mientras un niño participa del robo lanzando los sacos de mercadería a la pista. En esta ocasión, los delincuentes intentaban llevarse costales de papas antes de escapar corriendo entre los autos.

Una de las víctimas relató cómo fue asaltada cuando viajaba en un bus: “Venía del hospital y me quitaron el celular en la puerta. Corrí detrás de ellos, pero desaparecieron. Los reconozco plenamente”, declaró a la policía.

Las autoridades informaron que los detenidos serían procesados por hurto agravado y asociación ilícita para delinquir, mientras continúan las diligencias para identificar a otros cómplices.