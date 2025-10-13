La Victoria: delincuentes en moto asaltan a jóvenes en la puerta de un condominio

Cámaras de seguridad captaron el preciso momento en que un grupo de amigos fue asaltado cuando se encontraban en la puerta de un condominio. El hecho ocurrió en la cuadra 1 del pasaje Raimondi, en el distrito de La Victoria.

En las imágenes se observa que las víctimas habrían salido a esperar su taxi, ya que revisaban su teléfono, cuando fueron interceptados aproximadamente a la 1:00 a.m. por tres sujetos que llegaron en dos motocicletas.

Incluso una de las motocicletas casi se cae, pero el conductor rápidamente puso en pie el vehículo. La zona se encuentra muy cerca de la avenida Grau, vía que se encuentra cerrada por trabajos de la Vía Expresa.

Poca iluminación y falta de presencia policial

Los vecinos indican que la poca de iluminación facilita a los delincuentes para que ataquen y asalten a las víctimas que se encuentran circulando en la zona. La poca presencia policial también permite que la delincuencia incremente.

Asaltos recurrentes

Asimismo, los residentes indican que los asaltos en esta zona durante la madrugada son recurrentes y los motociclistas incluso utilizan armas de fuego. Cabe resaltar, que las imágenes servirán a la policía para las investigaciones respectivas.