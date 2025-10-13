Ataque en mercado Uniflor: comerciantes denuncian que la PNP no intervino pese a estar en la zona

El mercado Uniflor, clausurado en múltiples ocasiones por la municipalidad, volvió a ser escenario de violencia. Este fin de semana, un grupo de sujetos armados ingresó al local, destruyendo cámaras de seguridad, vitrinas, mostradores y mercadería, en medio de un enfrentamiento a balazos y pedradas que dejó varios heridos.

Según relataron los comerciantes a Buenos Días Perú, los atacantes no buscaban robar, sino destruir todo a su paso. “Vinieron con armas, palos y piedras. Lo primero que hicieron fue romper las cámaras y las vitrinas”, narró una vendedora.

ADULTA MAYOR TERMINÓ HERIDA

Entre las víctimas se encuentra una mujer que terminó en silla de ruedas con la pierna fracturada tras ser brutalmente golpeada. “Me arrastraron, me rompieron la ropa, me decían ‘mátala, mátala’. La Policía estaba afuera y no hizo nada. Los resguardaban a ellos”, denunció entre lágrimas.

Los comerciantes afirman que los atacantes serían matones vinculados a la presunta administradora del mercado, identificada como María Yolanda Lavados, y que actuaron bajo la orden de un abogado apellidado Villaverde.

“Había más de mil policías ese día y solo miraban. Cada vez que vamos a poner la denuncia, no la aceptan. Los videos muestran cómo la Policía detuvo a algunos agresores y luego desaparecieron de la comisaría”, contó otro comerciante, quien prefirió no mostrar su rostro.