Denuncian envenenamiento de 15 perros en San Isidro: canes siguen intoxicándose pese a limpieza

Más de 15 perros han muerto en los últimos días en San Isidro tras inhalar una sustancia tóxica no identificada esparcida en parques. El envenenamiento masivo se reportó específicamente en el sector de Corpac, entre las cuadras 27 y 28 de la avenida Guardia Civil y los alrededores del parque Berninzoni, zonas frecuentadas por familias y mascotas.

Los incidentes comenzaron la noche del 10 de octubre alrededor de las siete y media, cuando los animales empezaron a presentar convulsiones, empezaron a arrojar espuma por la boca y colapsaron en cuestión de minutos.

Uno de los casos confirmados es el de "Terry", un perro de 11 años que comenzó a convulsionar inmediatamente después de olfatear la sustancia tóxica dispersa en el área y pese a los esfuerzos en la veterinaria, perdió la vida.

Persiste peligro en parques

Un equipo de Panamericana Televisión constató que, a pesar de las labores de limpieza realizadas por el municipio, el riesgo continúa en algunos sectores del parque. Durante nuestro recorrido, un propietario tuvo que trasladar de emergencia a otra mascota que resultó afectada tras entrar en contacto con la sustancia tóxica que permanece en el lugar.

Reclamos vecinales

Vecinos y testigos aseguran que es la primera vez que encuentran restos de veneno en las áreas verdes de su distrito y exigen mayor control y seguridad en estos espacios públicos. Muchas familias han perdido a sus mascotas, a quienes consideraban parte de su familia, y piden que las autoridades investiguen estos hechos para que no queden impunes.