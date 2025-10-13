Presidente JosÃ© JerÃ­ lidera operativo 'CiclÃ³n' desde el penal Castro Castro

El presidente de la República, José Jerí, lideró desde el penal Miguel Castro Castro el operativo "Ciclón" que se ejecutó de manera simultánea en establecimientos penitenciarios de Huaral (Lima), Picsi (Chiclayo) y Huamancaca (Huancayo).

Durante la madrugada, más de 300 agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del INPE y de seguridad penitenciaria revisaron exhaustivamente celdas y varios ambientes en los cuatro penales intervenidos.

El operativo permitió incautar celulares, drogas y accesorios de comunicación que fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para su investigación. Esta es la segunda vez que el mandatario participa personalmente en una intervención sorpresiva en cárceles, luego del operativo realizado el sábado último en el penal Ancón I.

Tecnología usada ante bloqueo de señal

El presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, señaló que pese a los bloqueadores, los internos tienen un módem "Starlink" que "tiene mucho más fuerza que los bloqueadores que tiene el INPE", lo que les permite comunicarse.

Concurso para contar con mejor tecnología y procesos a malos funcionarios

Por ello, van a volver a hacer un concurso para tener la tecnología más avanzada para bloquear las señales de celulares. Paredes reconoció que estos equipos son ingresados por malos funcionarios penitenciarios y están cambiando directores y agentes a quienes se les ha abierto procesos administrativos disciplinarios.