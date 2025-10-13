Amenaza de tiroteo en universidades de Lima alarma a estudiantes: activaron protocolos de seguridad

Un mensaje publicado en un foro de internet encendió la alarma en la comunidad universitaria de Lima. En el inquietante post, un usuario aseguró que cometería una matanza dentro del campus de una universidad capitalina, acompañando su amenaza con la foto de un rifle de asalto y una caserina de repuesto.

La publicación, que rápidamente se viralizó, generó pánico entre los estudiantes y obligó a que instituciones como la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y la Universidad de Lima activaran sus protocolos de seguridad.

“Obvio que genera temor, pánico. Es un tipo de terrorismo blanco que causa zozobra”, comentó uno de los alumnos. Otro estudiante relató que, al ingresar al campus, las revisiones fueron más estrictas: “Sí, revisaron mi mochila. Normalmente no lo hacen, pero hoy sí”.

PRONUNCIAMIENTOS

Ambas casas de estudios emitieron comunicados oficiales. La Universidad de Lima rechazó categóricamente que alguno de sus alumnos esté vinculado a la amenaza, mientras que la UNI confirmó que los mensajes llegaron directamente al correo institucional de varias oficinas, por lo que solicitaron apoyo policial.

Sin embargo, durante la jornada se evidenció nula presencia de efectivos en los alrededores, lo que aumentó la preocupación entre los estudiantes y el personal.

Hasta el momento, la División de Delitos Informáticos de la Policía Nacional investiga el origen del mensaje y no descarta que se trate de una broma de mal gusto, aunque advierten que este tipo de amenazas se consideran delitos graves de perturbación del orden público.