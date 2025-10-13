Extorsionador intenta dejar explosivo en la Casa del Maestro, pero es detenido por un colectivero

Momentos de terror se vivieron en la cuadra 15 del jirón Washington, en el Cercado de Lima, cuando un extorsionador llegó en bicicleta hasta la cochera de la Casa del Maestro e intentó dejar un explosivo dentro del local.

Las cámaras de seguridad registraron cómo el delincuente, que aparentaba tranquilidad, sacó una granada de su bolsillo e intentó quitarle el seguro para arrojarla. Sin embargo, un colectivero que se encontraba cerca intervino valerosamente, forcejeó con él y logró impedir que la detonara.

Durante el enfrentamiento, el sujeto alcanzó a lanzar el artefacto hacia el interior del local, provocando pánico entre los trabajadores y transeúntes, que corrieron desesperados para ponerse a salvo. Afortunadamente, la granada no llegó a estallar.

TERCER ATAQUE EN MENOS DE DOS SEMANAS

Lo más alarmante es que este es el tercer ataque registrado en el mismo punto en menos de dos semanas. El 1 de octubre, un explosivo de fabricación casera detonó en la puerta del establecimiento, y el 30 de septiembre se produjo un incendio en la fachada.

Según información policial, los administradores del local estarían siendo extorsionados por al menos dos bandas criminales, que exigen el pago de cupos. Este nuevo intento de atentado podría ser obra de una tercera organización que busca controlar la zona.

La Casa del Maestro se ubica a solo dos cuadras de la sede central de la Dirincri, lo que ha generado críticas por la falta de reacción inmediata de la Policía.

Hasta el cierre de esta nota, el sujeto detenido permanece bajo custodia.