Incendio en SJM: olla común pide ayuda para seguir alimentando a más de 200 familias damnificadas

Más de 200 familias lo perdieron todo tras el devastador incendio ocurrido en San Juan de Miraflores, donde las llamas arrasaron con decenas de viviendas precarias. Los damnificados permanecen en carpas improvisadas, sin más pertenencias que la ropa que llevaban puesta. En medio de esta tragedia, la solidaridad de las ollas comunes se ha convertido en un alivio. Desde hace varios días, las madres del comedor Fe y Esperanza preparan alimentos para los afectados. Sin embargo, sus recursos se agotan.

“Nosotras hacemos polladas antes de Navidad para comprar regalos a los niños, pero ahora usamos ese dinero para cocinar. Ayer llevamos 250 platos de seco con frejoles, y hoy estamos preparando avena para 100 personas”, contó Maricruz Estrella Caballero, representante del comedor, a Buenos Días Perú.

YA NO TIENEN RECURSOS

El trabajo es arduo, pues cocinan con leña para ahorrar gas y dependen del apoyo del municipio de San Juan de Miraflores, que les facilita movilidad para trasladar los alimentos. Aun así, los gastos son elevados. “Ayer invertimos más de 380 soles solo en pollo e insumos. Si queremos hacer tallarines con pollo para 200 personas, necesitaríamos al menos 500 soles”, precisó.

Las madres piden colaboración urgente para continuar ayudando a los damnificados, especialmente a niños y adultos mayores que carecen de ropa, agua y alimentos. “Hay muchos bebés sin pañales y niños sin zapatos. Toda ayuda suma”, enfatizó Estrella.

Quienes deseen colaborar con la olla común Fe y Esperanza pueden comunicarse al número 912 748 966, a nombre de Maricruz Estrella Caballero, o acercarse directamente a Pamplona, donde las ollas comunes continúan trabajando por los más necesitados.