Cae sujeto acusado de extorsionar a comerciantes y mototaxistas en El Agustino

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron a un sujeto acusado de extorsionar a comerciantes y mototaxistas. El hecho ocurrió este lunes 13 de octubre en el cerro San Pedro, en el distrito de El Agustino.

El coronel PNP Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Investigación de Robos, señaló a Buenos Días Perú que fueron alertados por inteligencia de una banda que se dedicaba a delitos contra el patrimonio. Ellos amenazaban a sus víctimas a través de redes sociales para atemorizar a sus víctimas.

¿Qué se encontró en su poder?

Los intervenidos recibían una encomienda criminal para realizar actividades extorsivas. En su poder tenían municiones de arma de fuego que el mismo intervenido dijo que las obtuvo en 'La Cachina' a S/1, un chaleco antibalas que de acuerdo al sujeto era para tenerlo de adorno, un arma de fuego con la serie borrada, pasamantoñas, una caja fuerte, entre otros.

También se encontró un dron que sería utilizado para realizar algún tipo de marcaje extorsivo, drogas y celulares que darán mayores luces cuando se realice la extracción de la información. Montafur señaló que el local intervenido sería una base donde coordinaban sus actividades delictivas.

Sujeto con antecedentes se dio a la fuga

Mientras que otro de los criminales se dio a la fuga por los techos y no logró ser capturado por la estructura de la zona. Se trata del Giovanni Casamayor Sulca, alías 'Lobo Berlín', quien tiene en su prontuario delitos como hurto, robo agravado, tenencia de armas de fuego, sicariato, entre otros.

Intervención en otra casa y más hallazgos

Otro de los inmuebles intervenidos se encuentra a media cuadra donde se encuentra el personal de la Grecco donde vienen realizando las diligencias respectivas. En uno de los predios también se encontró en una cama varias carcasas de celulares que serían de equipos celulares robados.