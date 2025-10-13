Hombre es baleado tras retirar dinero de un banco en VES: esposa sospecha que hubo filtración de información

Un conductor, identificado como Ángel Yacto, fue baleado por delincuentes que lo siguieron después de retirar dinero de un banco ubicado a escasos metros de una sede policial en Villa El Salvador.

El ataque ocurrió cuando la víctima se dirigía a realizar el traslado de una promoción escolar. Según testigos, los hampones interceptaron el vehículo y dispararon tres veces contra él antes de huir con el dinero.

El herido fue llevado de emergencia al hospital de Villa El Salvador, donde permanece con pronóstico reservado. “Tiene todavía la bala en el cuerpo. Están esperando que se desinflame el pulmón para poder intervenirlo”, relató su esposa, visiblemente afectada.

SOSPECHA DE TRABAJADORES DE ENTIDAD BANCARIA

La mujer sospecha que los delincuentes obtuvieron información desde el banco, ya que el retiro se había hecho en secreto. “Ni yo sabía que mi esposo iba a retirar dinero. Me parece demasiado sospechoso que saliera del banco y enseguida lo atacaran”, declaró.