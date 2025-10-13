SJM: más de 200 familias damnificadas tras incendio en Pamplona Alta

Un incendio destruyó viviendas precarias en la zona de Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores, el último sábado 11 de octubre, dejando a más de 200 familias damnificadas. El fuego arrasó las pertenencias de los residentes, incluyendo electrodomésticos y enseres domésticos, mientras explosiones de balones de gas propagaron rápidamente las llamas.

Entre las familias afectadas se encuentran los Prado Rangel, compuesta por cinco hermanos que vivían en cinco predios colindantes en esta zona y en cuestión de minutos vieron como su esfuerzo de 13 años se reducía a cenizas.

La joven madre Thania estaba con su bebé de cuatro meses en brazos cuando ocurrió la tragedia, mientras que adultos mayores como el señor César Augusto de 74 años tuvieron que quedarse en las carpas instaladas por el gobierno para los damnificados.

Pérdidas y remoción de escombros

Muchas familias no pudieron salvar a sus mascotas durante la emergencia, registrándose la muerte de siete cachorros atrapados en las llamas. Al día siguiente del incendio, la maquinaria pesada removía los escombros mientras los damnificados separaban material reciclable entre los restos de sus viviendas.

Respuesta de autoridades

La alcaldesa de San Juan de Miraflores llegó a la zona afectada y sostuvo que se evaluará si las familias podrán regresar al lugar del siniestro, considerando que el terreno pertenecería al Ministerio de Salud. Vecinos y asociaciones apoyan con alimentos y ropa para los afectados mientras continúan las labores de asistencia.