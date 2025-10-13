Vehículo se incendia frente a una empresa en La Perla: no se descarta caso de extorsión

Un vehículo terminó reducido a cenizas frente a una empresa en la cuadra 25 de la avenida La Paz, en el distrito de La Perla, en lo que podría tratarse de un nuevo caso de extorsión.

El incendio, que alarmó a los vecinos durante la madrugada, dejó el auto completamente inservible. Entre los restos calcinados, los agentes hallaron una mochila y un chaleco perteneciente a la Policía Nacional del Perú (PNP), lo que ha despertado sospechas sobre las circunstancias del hecho.

Según testigos, la unidad permanecía estacionada frente al local cuando empezó a arder repentinamente. Los bomberos llegaron al lugar para controlar el fuego, mientras la Policía cercó la zona y comenzó las investigaciones.

NO DESCARTAN AJUSTE DE CUENTAS

El parabrisas reventado, la pintura chamuscada y una caja de luz derretida por el calor son las evidencias visibles de la intensidad del siniestro. Por ahora, los investigadores no descartan que el incendio haya sido provocado como parte de una amenaza o ajuste de cuentas.