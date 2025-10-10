Rafael Puyol: “El futuro de la educación superior será la enseñanza mixta, presencial y virtual”

Los tiempos cambian con el avance de la tecnología y la educación no es la excepción. El futuro de la educación superior se centra en la digitalización y la flexibilización a través de la enseñanza híbrida y virtual, con un uso creciente de la Inteligencia Artificial (IA) para personalizar el aprendizaje y automatizar procesos.

En la actualidad las universidades priorizarán el desarrollo de habilidades clave para el mundo laboral, como la resolución de problemas y la creatividad, y enfatizarán la inclusión, la sostenibilidad y la internacionalización para formar ciudadanos éticos y preparados para los desafíos futuros.

Modalidades híbridas y virtuales

Sobre este tema de cara al futuro de la educación superior, Rafael Puyol Antolín, actual presidente de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), en los estudios de Buenos Días Perú brindo una clara visión de la educación actual.

“El futuro de la educación superior será la enseñanza mixta, presencial y virtual (…) donde se combinará la enseñanza presencial con actividades en línea para mayor flexibilidad y efectividad”. Señaló el experto.

Sobre el uso de la Inteligencia artificial (IA) fue claro al señalar que esta ya se usa para predecir comportamientos, guiar el aprendizaje individualizado y optimizar procesos.

Pero también enfatizo que: “La Inteligencia Artificial nunca podrá sustituir la labor de un profesor”.

Cabe señalar que, los modelos de educación virtual e híbrida se consolidan como alternativas flexibles y de alta calidad.

La pandemia aceleró su adopción y se espera que continúen expandiéndose, aprovechando las tecnologías de aprendizaje en línea.