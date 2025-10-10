Así fue la salida de José Jerí de su vivienda hacia Palacio de Gobierno

José Jerí se dirigiría rumbo al Palacio de Gobierno, como el nuevo presidente de la República. Como se recuerda en horas de la madrugada asumió el cargo tras la vacancia de la expresidenta Dina Boluarte por "permanente incapacidad moral", aprobada por el Congreso.

El excongresista de Somos Perú, quien era presidente del Congreso, tomó la presidencia del país en cumplimiento de la Constitución y en medio de una gran expectativa se esperaba su salida de su vivienda en el distrito de Jesús María.

Rumbo a Palacio

En medio de un gran resguardo policial y Seguridad del Estado el transporte presidencial llamado como “El Cofre” ingresó al estacionamiento del edificio donde vive el mandatario.

Minutos después, desde su interior el vehículo oficial salió rumbo a Palacio de Gobierno cerca de las 9 de mañana donde será recibido con los honores de su investidura presidencial.