Así amanecen las portadas de los diarios tras la vacancia de Dina Boluarte

Tras la aprobación de la vacancia presidencial contra Dina Boluarte por el Congreso de la República, los diarios locales han destacado la noticia en sus portadas de hoy 10 de octubre de 2025.

El hecho político es el el principal titular de la jornada que empieza con un nuevo presidente de la República, el señor José Jerí.

La noticia es que el Congreso de la República del Perú aprobó la vacancia de Boluarte por la causal de "permanente incapacidad moral", una decisión que se tomó con 122 votos a favor, tras un debate en el pleno.

PORTADAS DE HOY 10 DE OCTUBRE

En este enlace en vivo de Buenos Días Perú, conozca lo que dicen las principales portadas de los diarios de este 10 de octubre de 2025, donde la información refleja el impacto inmediato de la vacancia de Dina Boluarte, destacando el cambio de poder y la juramentación del nuevo presidente del Perú, José Jerí Oré, como sucesor constitucional.

Cabe señalar que, el nombramiento de Jerí se produjo en medio de controversias, incluyendo una denuncia previa por presunta agresión sexual que fue archivada meses antes.

Ahora su rol principal es dirigir un gobierno de transición hasta las próximas elecciones, programadas para abril de 2026 y hacer frente a la delincuencia y la inseguridad que azota a todos los peruanos.