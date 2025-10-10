Dina Boluarte con paradero desconocido: Así amanece la Embajada de Ecuador tras la vacancia

La tarde de ayer surgieron rumores de que la ahora expresidenta Dina Boluarte podría haber buscado asilo político en la embajada de Ecuador en Lima, lo que encendió las alarmas.

Esto ocurrió en medio de un tenso clima político y mientras el Congreso debatía una moción para destituirla por "incapacidad moral permanente".

Las especulaciones sobre un posible asilo en la sede ecuatoriana surgieron en redes sociales y otros canales de comunicación.

Protestas en la embajada de Ecuador

Ante esta posibilidad, decenas de manifestantes se congregaron en las afueras de la embajada ecuatoriana para protestar contra la mandataria y pedir a Ecuador que no le concediera asilo político. La protesta se intensificó al punto de que tuvo que intervenir un contingente policial.

Luego que el Congreso aprobó la moción de vacancia y destituyó a Dina Boluarte de su cargo con 122 votos a favor, los manifestantes apostados en la embajada de Ecuador celebraron la noticia.

Cabe señalar que, esta mañana la calma ha regresado a la sede diplomática, mientras el paradero de la exmandataria es desconocido, ya un habría llega a su vivienda en Surquillo tras dejar Palacio de Gobierno.