Tras la vacancia de Dina Boluarte, Nicanor permanece en silencio: sin movimientos ni resguardo en su vivienda de San Borja

Tras la vacancia de la expresidenta Dina Boluarte, la atención se ha trasladado hacia su entorno más cercano. En la mañana de este viernes, un equipo de Buenos Días Perú llegó al departamento de Nicanor Boluarte, hermano de la exjefa de Estado, ubicado en San Borja, donde no se registran movimientos inusuales ni presencia de resguardo policial.

La reportera Lourdes Castillo informó que la zona permanece tranquila y que no se han observado vehículos oficiales ni personal de seguridad en los alrededores del inmueble, que ya ha sido allanado en más de una oportunidad en el marco de las investigaciones contra Nicanor Boluarte.

“No hemos visto mayor movimiento de vehículos oficiales ni de resguardo policial alguno. Estamos aquí a la espera tal vez de que salga alguien de la familia o de que se confirme si la señora Dina Boluarte podría encontrarse en este lugar”, indicó la periodista desde el sitio.

El domicilio del hermano de la exmandataria ha sido uno de los puntos recurrentes en operativos fiscales durante los últimos meses, en paralelo a las investigaciones por presunto tráfico de influencias y otros delitos.