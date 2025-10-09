Mininter: “Recital de Agua Marina no contaba con las garantías oficiales requeridas”

El Mininter aseguró que la PNP se encuentra trabajando para dar con los responsables de este nuevo hecho de sangre.

Mediante un comunicado oficial en sus redes sociales, el Ministerio del Interior condenó el ataque a balazos contra la agrupación musical de cumbia Agua Marina la noche de pasado 8 de octubre en el Círculo Militar de Chorrillos.

El Mininter aseguró que la Policía Nacional se encuentra trabajando para dar con los responsables de este nuevo hecho de sangre contra una agrupación musical que ha dejado a cuatro integrantes de la orquesta heridos.

En el comunicado el sector informó que el evento no contaba con las garantías emitidas por la Dirección General de Gobierno Interior del Mininter, y que la Policía Nacional de la jurisdicción de Chorrillos no fue notificada sobre la realización del concierto de Agua Marina.

No habrían cumplido con protocolos establecidos

Sobre la falta de garantías para el Mininter “Esta omisión dejó expuesta la seguridad tanto de los artistas como del público asistente”, según sostiene el comunicado del ministerio.

En otro párrafo el Mininter remarcó que “Los organizadores de espectáculos públicos no deportivos deben cumplir con todos los mecanismos y protocolos establecidos por la normativa vigente. Entre ellos se incluye la solicitud formal de garantías que permitan articular la presencia policial y las medidas preventivas necesarias”.

Cabe señalar que, cuatro personas resultaron heridas tras un ataque armado durante el concierto de la agrupación Agua Marina y el incidente, que interrumpió el evento, se investiga como un posible caso de extorsión a la reconocida orquesta de cumbia.

Uno de los heridos es Luis Quiroga Querevalú, cofundador de Agua Marina, quien resultó gravemente herido tras recibir múltiples impactos de bala, incluyendo uno en el tórax. Su estado de salud fue calificado como delicado.