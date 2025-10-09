Músico Luis Quiroga en estado crítico tras ataque armado en concierto de Agua Marina

El violento atentado a balazos en el Círculo Militar de Chorrillos dejó como saldo a cuatro integrantes de la orquesta Agua Marina heridos, entre ellos los hermanos Quiroga Querevalú.

Luis Quiroga Querevalú se encuentra en estado crítico tras ser impactado por tres balas, uno de ellos en el tórax. siendo su condición de gravedad y permanece bajo estricta observación en el área de UCI.

De igual forma su hermano, Manuel Quiroga Querevalú, también resultó herido, pero ya se encontraría fuera de peligro.

También durante la balacera, el animador Wilson Javier Ruiz Julca y el tecladista César Augusto More Nizama fueron alcanzados por proyectiles, pero su estado de salud es estable.

Encontraron 27 casquillos de nueve milímetros tras el ataque

En el lugar del ataque, Agentes de la PNP confirmaron el hallazgo de 27 casquillos de nueve milímetros en el concierto de Agua Marina, ahora el sistema IBIS permitirá determinar si las balas corresponden a una o varias armas y su relación con otros delitos.

El atentado se enmarca en una ola de extorsiones que afecta a orquestas musicales y organizadores de eventos en nuestro país.

Cabe señalar que, el hecho ocurrió la noche del último miércoles 8 de octubre, en pleno día feriado durante una de las presentaciones más esperadas de Agua Marina en la capital.