Escolar enfrenta a delincuentes en VES y logra frustrar asalto: vecinos la ayudaron a reducirlos

Una escolar con mochila enfrentó a dos delincuentes que la abordaron cuando caminaba por la segunda zona de la urbanización Pachacámac, en Villa El Salvador. El dúo se movilizaba en motocicleta: uno descendió para arrebatarle el celular, mientras su cómplice aguardaba a pocos metros. La joven reaccionó con firmeza, derribó la moto y, en segundos, vecinos se abalanzaron para reducir a los agresores.

El hecho quedó registrado por una subcentral de videovigilancia del distrito. Desde allí se emitió la alerta y serenazgo llegó casi de inmediato. “Los operadores dieron aviso a la central y a jefes de operaciones para intervenir de manera inmediata”, explicó Rommel Rosario, gerente de Seguridad Ciudadana. Añadió que “el efectivo de serenazgo no tiene el permiso para usar armas de ningún tipo”, aun así contuvo al sospechoso en medio de un vecindario crispado: “La población está muy alterada por estos hechos”.

De acuerdo con la comuna, uno de los asaltantes quedó a disposición de la Comisaría de Pachacámac con el material probatorio —videos y seguimientos— remitido por la municipalidad. El segundo escapó y, según las imágenes, incluso intentó volver para recuperar la moto.

El municipio destacó que 20 subcentrales y cerca de mil cámaras operan en el distrito para apoyar a la Policía. No obstante, exigió que el caso siga su curso sin dilaciones.