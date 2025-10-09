Chofer detenido por pedir a policía que pague S/2: “Siento miedo porque el abogado de la suboficial dice que quiere meterme a la cárcel”

El caso que encendió las redes sociales —la detención de un chofer por cobrar pasaje a una policía de civil— llegó al set de Buenos Días Perú con uno de sus protagonistas. El conductor José Manuel Villafuerte afirmó que la suboficial Teresa Cuba Lara subió con su hijo y un acompañante en el paradero de av. Brasil y pasó sin pagar. “La llamé: ‘señorita, por favor, su pasaje adelante’”, contó. Sostiene que, tras insistir por segunda vez, recibió una respuesta altisonante: “Oye, ignorante, ¿no sabes que hay una ley…?”. “Le pedí: ‘muéstrame tu carnet’”, añadió.

Según Villafuerte, la agente no se identificó de inmediato y llamó a un superior: “Mi coronel, me están secuestrando, me están maltratando”. Minutos después —relató— cerraron Caquetá y él fue intervenido: “Me enmarrocaron, me llevaron al calabozo 28 horas… como un delincuente”. En su versión, no lo dejaron declarar: “En la comisaría no me dejaron defender”.

El conductor admite una frase que encendió la discusión: “Pague porque usted no cumple con su función policial”. Sin embargo, remarcó que nunca agredió y que incluso desistió de cobrar para evitar un accidente: “‘Siéntese, ya no le voy a cobrar’”.

PEDIRÁN QUE SE ARCHIVE DENUNCIA

A su turno, el abogado Rodrigo Noblecilla precisó que a su patrocinado se le imputa “desobediencia o resistencia a la autoridad” (art. 368 CP), pero califica el proceso de “ridículo”: “Esto es administrativo. Si hubiera infracción, la ATU debía multar al vehículo. No hay orden específica en ejercicio de función”. Aseguró que la libertad se obtuvo vía hábeas corpus y anunció acciones: “Vamos a exigir archivo inmediato y denunciar por secuestro y tráfico de influencias”.

El letrado mostró un acta de detención con la firma de Teresa Cuba Lara y cuestionó: “Ayer dijeron que no había firmado. Ahí está”. Villafuerte, por su parte, dijo sentir miedo por eventuales represalias: “El abogado de la señora dice que me va a meter preso otra vez”.

Mientras la Fiscalía evalúa el caso, la defensa de Villafuerte pedirá el archivo liminar y acudirá a Inspectoría. El conductor, que ya recuperó su unidad, dice que no ha podido volver a manejar.