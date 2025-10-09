Denuncian constantes accidentes de tránsito en la llamada “Esquina del Terror” en SMP

Los accidentes de tránsito en las esquinas son un problema común en las calles de Lima y suelen ser causados por una combinación de factores, principalmente la falta de precaución y el incumplimiento de las normas de tránsito.

Las intersecciones son zonas de alto riesgo debido a la confluencia de vehículos, ciclistas y peatones, siendo la usencia de los llamados rompemuelles, una de las causas más frecuentes.

En muchos de los casos, los vehículos al acercarse a una esquina, especialmente si no se respeta el límite de velocidad, se reduce el tiempo de reacción para frenar o ceder el paso a otros vehículos o personas.

Peligro en la “Esquina del Terror”

De igual forma, el no respetar las señales de tránsito: Ignorar semáforos, señales de "Pare" o "Ceda el paso" aumenta significativamente el riesgo de colisión.

Esto lo viven a diario los vecinos de San Martín de Porres en la zona del cruce de la avenida San José con la calle El Comercio, donde ya no hay no señalización ni los llamados bolardos que han sido arrancados en los diferentes accidentes registrados en el lugar.

Cabe señalar que, los vecinos de esta parte de SMP se sienten abandonados por parte de las autoridades ya que los accidente en este lugar son constantes y a pesar que los han reportado, parecen no ser escuchados.