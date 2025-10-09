PNP afirma que concierto de Agua Marina no tenía permiso municipal, pero organizadores de evento lo desmienten

Cuatro integrantes de la reconocida agrupación Agua Marina resultaron heridos luego de un ataque a balazos durante una presentación en el Círculo Militar de Chorrillos, la noche del último miércoles. Los disparos desataron el pánico entre los asistentes y obligaron a evacuar de inmediato a los músicos, algunos de ellos en estado delicado.

Según información policial, los delincuentes llegaron hasta la avenida Confraternidad, abrieron fuego contra el recinto y lograron huir pese a la activación del Plan Cerco. Los heridos fueron trasladados a distintos centros médicos: los hermanos Luis y Manuel Quiroga Querebalú permanecen internados en la Clínica Maison de Santé, mientras que Wilson Ruiz Silva y César More Nisama fueron llevados al Hospital Almenara.

Los reportes médicos señalan que Luis Quiroga presenta impactos de bala en el tórax, brazo y antebrazo; Manuel Quiroga, en el muslo derecho; Ruiz Silva, en el tórax; y More Nisama, en el tórax y brazo izquierdo.

El general Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima, informó que el espectáculo no contaba con autorización municipal ni garantías otorgadas por la Oficina Nacional de Gobierno Interior (ONAGI).

“El cruce de información realizado muestra que no se otorgó la resolución de garantías. No habría permiso para un evento público, solo para uno privado como una boda o quinceañero”, precisó Monroy.

ESTO DIJERON LOS ORGANIZADORES

Sin embargo, Walter Dolorier, representante de la Asociación de Promotores, mostró documentos que, según afirmó, acreditan la legalidad del evento.

“El local tiene licencia para espectáculos de todo público. Agua Marina es una empresa muy seria. Ha habido una mala información”, aseguró.

Dolorier reconoció, no obstante, un descuido en la seguridad externa del recinto. “Había seguridad privada dentro, pero no en la parte posterior”, admitió.