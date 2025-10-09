Nuevas imágenes del atentado y momentos de terror en concierto de Agua Marina en Chorrillos

En el distrito de Chorrillos, un día de feriado terminó en medio del pánico y el terror. En pleno concierto de la agrupación musical de Cumbia Agua Marina, dos sujetos dispararon contra el escenario dejando a cuatro músicos heridos.

Como registraron los asistente al evento, se escucharon ráfagas de disparos que sorprendieron a todos en el recinto. En un primer momento nadie entendió lo que sucedía, pero al ver a los músicos heridos todos se lanzaron al piso.

LA BALACERA SE INICIÓ DETRÁS DEL ESCENARIO

Según testigos, el ataque sucedió a espaldas del escenario, exactamente en la avenida Confraternidad, una zona que fue accesible para los delincuentes.

Cuatro de los músicos, entre ellos los hermanos Quiroga Querevalú fueron heridos y trasladados a la clínica Maison de Sante y al hospital Almenara.

Cabe señalar que, a pesar que se activó el plan cerco no lograron detener a los autores de este ataque.