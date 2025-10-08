Trabajador fingió secuestro para pedir dinero a dueña de Pollería en Comas

En el distrito de Comas, maniatado, desesperado y pidiendo ayuda, fue hallado el trabajador de una pollería víctima de extorsión. El temor se apoderó de los dueños del local de comida, quienes denunciaron el hecho ante la Depincri de Comas para lograr su rescate.

Tras un rápido operativo, la policía capturó a los responsables, pero para asombró de todos, la dueña de la pollería descubrió que todo el secuestro, era una trama de la banda criminal “Los Carroñeros de Lima Norte” en complicidad con el trabajador.

LOS MENSAJES AYUDARON A SU CAPTURA

Gracias a los mensajes que pedían una fuerte suma de dinero por el rescate, la policía logró capturar a tres integrantes de la banda, todos de nacionalidad venezolana.

Los detenidos fueron identificados como Kenny Benavides, Dainee Ruiz y Ronelys Velásquez. En su poder se hallaron armas de fuego y municiones.

Cabe señalar que, tras su captura los detenidos confesaron que todo se había tratado de un auto secuestro para sacarle dinero a la dueña de la pollería.