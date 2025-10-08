Joven desaparece en playa León Dormido: familia denuncia falta de apoyo para encontrarlo

Lo que comenzó como un día de paseo terminó en tragedia. Carlos Marcelo Lupuche Carrera, un joven estilista canino de 22 años, desapareció el pasado domingo en la playa León Dormido, luego de ser arrastrado por el mar mientras jugaba vóley con sus amigos. Hasta hoy, su familia sigue sin noticias de él y denuncia una alarmante falta de recursos en las labores de búsqueda.

Según relató Víctor Lupuche, hermano del joven, el grupo había organizado un campamento el sábado y planeaba regresar al día siguiente. Sin embargo, mientras recogía una pelota que había salido del área de juego, Marcelo pisó un desnivel y fue arrastrado por una fuerte corriente. “El mar estaba muy bravo, había bandera roja. Aunque él era surfista, no pudo contra la naturaleza. Sus amigos vieron cómo su cuerpo se alejaba poco a poco a flote”, contó entre lágrimas.

La familia asegura que el apoyo de las autoridades ha sido mínimo. “No hay ningún equipo allá. Todo está llegando desde Lima. Solo hay una moto acuática y un dron que opera una hora al día. No hay embarcaciones ni personal suficiente”, denunció Víctor.

Ante esta situación, hizo un llamado urgente a las instituciones encargadas: “Pido a la Marina del Perú, al equipo de salvataje de la Policía y a los pescadores que nos ayuden. Necesitamos que se amplíe el perímetro de búsqueda y que se calculen las corrientes para saber hacia dónde pudo haber sido arrastrado”.

Marcelo, quien dedicaba su vida al cuidado de animales, era muy cercano a su hermano. “Él y yo siempre fuimos muy unidos. No lo veía hace algunos meses por el trabajo, pero hablábamos constantemente. La última vez que conversamos fue por su cumpleaños, hace dos semanas”, recordó.

La familia ha pedido a la población que, en caso de tener información sobre el paradero del joven, se comuniquen al 976 211 398. “Si alguien encuentra su cuerpo, por favor avísenos”, imploró Víctor.