Vecinos responsabilizan a la municipalidad de Surco por muerte de una madre e hija en incendio

Una madre y su hija fallecieron en un incendio que destruyó su vivienda en la urbanización Los Álamos, en el distrito de Surco, la madrugada del 6 de octubre.

El siniestro ocurrió en la avenida Morro Solar. Las víctimas fueron dos adultas mayores que se encontraban durmiendo al momento de iniciarse el fuego.

Tras controlar el siniestro, los bomberos encontraron los dos cuerpos sin vida durante las labores de búsqueda y rescate. Las mujeres fallecidas tenían 60 años la hija y 80 su madre.

RESPONSABILIZAN A LA MUNICIPALIDAD DE SURCO

Tras esta tragedia, los vecinos responsabilizan directamente a la Municipalidad por la demolición del muro perimetral de su vivienda, una pared que las protegía de la inseguridad.

Los vecinos indignados por la muerte de las adultas mayores denuncian y responsabilizan a municipio de su distrito ya que las mujeres quedaron expuestas y con miedo tras la intervención municipal que derribó su única protección como parte de una acción de espacio públicos en la zona de los parques en urbanización Los Álamos.

“Alcalde mentiroso, tiraron el muro y las dejaron desamparadas, estamos hartos (…) Sin el muro que las protegía solo se encerraron en sus habitaciones para protegerse de la inseguridad y perdieron la vida atrapadas”, señaló una de las vecinas muy dolida por la muerte de las mujeres.

Cabe señalar que, los vecinos exigen responsabilidades al alcalde Carlos Bruce, a quien acusan de actuar con prepotencia al ejecutar la medida coactiva sin medir las consecuencias por dejar desprotegidas a personas vulnerables con el derrumbe del muro de su vivienda.