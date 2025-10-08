Reservorio de agua colapsa en SJL: vecinos piden a Sedapal que cumpla con plazo de limpieza

Un antiguo reservorio de agua colapsó en el asentamiento humano Villa Hermosa, en la zona de Cruz 10 de Marzo, San Juan de Lurigancho, dejando a los vecinos sin servicio por más de cuatro días y generando preocupación ante un posible brote de enfermedades como el dengue.

DENUNCIA VECINAL

La estructura, construida hace más de cinco décadas, se hundió por completo y el techo terminó convertido en un charco de agua estancada con barro e insectos. “Esto es un peligro. Queremos que retiren toda el agua porque puede convertirse en un foco infeccioso. Ya hubo casos de dengue antes, incluso cuando el reservorio estaba techado”, advirtió uno de los vecinos.

Aunque Sedapal ha instalado tuberías provisionales para restablecer parcialmente el servicio, los residentes denuncian que estas conexiones improvisadas representan un riesgo para niños y adultos mayores.

La empresa estatal informó que activó un protocolo de emergencia, que incluye el vaciado controlado del agua y el cercado del perímetro, además de un esquema alternativo de abastecimiento. Sin embargo, el deterioro de la infraestructura —con fierros oxidados y más de 80 años de uso— exige una reconstrucción completa, según los moradores.