Triple asesinato en San Martín de Porres: hallan cuerpos de tres hombres en un descampado

Una escena aterradora fue hallada esta madrugada en San Martín de Porres, donde los cuerpos de tres hombres fueron encontrados en medio de un descampado agrícola, cerca de la zona conocida como muralla de Chiquitanta, a pocos metros de la huaca El Paraíso. El hecho ocurrió alrededor de las 2:30 a. m., tras escucharse al menos ocho disparos, según relataron los vecinos.

Las víctimas, vestidas con shorts, zapatillas y prendas aparentemente costosas, presentaban tatuajes visibles que podrían facilitar su identificación. Hasta el lugar llegó un amplio contingente policial, agentes de criminalística de la Dirincri y personal de serenazgo, que cercaron la zona e iniciaron las pericias correspondientes.

De acuerdo con testigos, una camioneta habría ingresado a la zona en la madrugada y minutos después se escucharon las detonaciones. Otra residente agregó que el lugar, por ser desolado y sin patrullaje, se ha convertido en un punto habitual para abandonar cuerpos.

El hallazgo ha generado temor entre los pobladores, quienes denuncian la falta de vigilancia policial y exigen mayor presencia del Estado. La policía continúa con las investigaciones para determinar la identidad de las víctimas y esclarecer el móvil del crimen, que no descartan esté vinculado a ajustes de cuentas o al crimen organizado