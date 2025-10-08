Extorsión sigue atacando SMP: queman dos mototaxis y dejan carta amenazante

Un nuevo ataque por extorsión se registró en la madrugada de este miércoles en el distrito de San Martín de Porres, donde dos delincuentes incendiaron dos mototaxis estacionadas frente a un inmueble multifamiliar y dejaron una carta amenazante en el lugar.

COBRO DE CUPOS

De acuerdo con las imágenes de seguridad, uno de los atacantes llevaba el rostro cubierto y una casaca negra —prenda que abandonó en la escena— mientras rociaba gasolina sobre las motos antes de prenderles fuego. El incendio fue tan intenso que las llamas alcanzaron el tercer piso de la vivienda, generando pánico entre los vecinos.

El propietario de los vehículos, quien pidió mantener su identidad en reserva por temor a represalias, indicó que el hecho estaría relacionado con un intento de extorsión. “Al parecer sí, porque una de las vecinas, al salir por el humo que entraba a su casa, encontró una carta y se la entregó a la policía”, declaró fuera de cámaras.

Peritos de la Policía Nacional del Perú llegarán en las próximas horas para analizar la escena y recolectar evidencia que permita identificar a los responsables. Mientras tanto, los vecinos de la zona viven atemorizados ante el incremento de ataques vinculados al cobro de cupos en Lima norte.