Ruta Surquillo - VES: extorsionador sube a combi y amenaza con matar a conductores si no pagan cupos

En pleno corazón de Surquillo, un extorsionador subió a una combi de transporte público y, apuntando con un arma a la cabeza del conductor, lo obligó a grabar un mensaje amenazante para todos sus compañeros de ruta. El hecho ocurrió mientras la unidad esperaba el cambio de luz del semáforo, lo que fue aprovechado por el delincuente para intimidar al chofer y exigir el pago de cupos.

“Me ha puesto el fierro en la cabeza y me ha mandado un mensajito para ustedes. Todos tienen que alinearse con Mascarita y con el gordo José Luis. Si no, uno por uno va a empezar a quedar tirado”, se escucha decir al conductor en el audio enviado a un grupo de WhatsApp llamado Full Operativos, donde transportistas suelen alertarse de intervenciones o controles policiales.

La amenaza no fue virtual ni anónima. El hombre subió directamente a la unidad y utilizó el celular del conductor para difundir el mensaje. “Es una obligación porque va a venir acá a hablar conmigo. Hay que ponerse en línea, barancito, por favor”, repitió el delincuente mientras el chofer, visiblemente atemorizado, seguía sus instrucciones.

El hecho ha causado indignación entre los transportistas, quienes aseguran trabajar “con miedo y en zozobra”.

Pese a que la comisaría se encuentra a solo cinco cuadras del lugar, no había presencia policial ni patrulleros al momento del incidente.

El sector opera bajo una creciente ola de extorsiones que ya no se limita a los paraderos periféricos. Las unidades afectadas cubren rutas largas hacia el sur de Lima, con destino a Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y Lurín, lo que demuestra que el cobro de cupos ya se ha extendido a zonas céntricas.

FALTA DE TINO

Mientras tanto, la presidenta Dina Boluarte volvió a pedir que los transportistas ignoren las amenazas: “No respondan esas llamadas, no abran los mensajes. Anoten el número y denuncien a la policía”, declaró. Sin embargo, esta recomendación ha sido duramente cuestionada por el sector, que enfrenta amenazas presenciales y armadas imposibles de “bloquear” o “ignorar”.