Personal de inteligencia de la PNP capturó a peligroso sicario en Comas

En el distrito de Comas, agentes de la policía lograron capturar a un presunto sicario. Se trataría de un peligro delincuente que sembraba el terror entre los comerciantes y vecinos de la zona.

De acuerdo al trabajo de Inteligencia de la PNP, Su última víctima fue asesinada el pasado 6 de octubre, pero días antes habría intentado asesinarlo cuando estaba reunido con unos amigos.

CÁMARA CAPTÓ SU ÚLTIMO CRIMEN

Cámaras de seguridad captaron a la víctima corriendo de las balas cuando era tacada por el detenido. Pero días después el mismo sicario junto a un cómplice lograron su cometido.

Gracias a un trabajo de Inteligencia y en coordinación con la familia de la victima de asesinato dieron con el paradero del peligroso sicario quien serpia miembro de la organización criminal “Los fríos del Norte”.

Cabe señalar que, el sicariato se ha convertido en un problema grave y creciente en las calles de Lima y otras partes del país, con una escalada de casos alarmante en los últimos años.