Capturan a los “tarjeteros de Arenales”: dos mujeres y un hombre robaban en cajeros de Lince

Un grupo delictivo dedicado al robo de tarjetas bancarias fue capturado en Lince gracias a la denuncia de un policía en situación de retiro, quien evitó ser víctima de un fraude dentro de un cajero automático. El trío, conocido como “los tarjeteros de Arenales”, estaba integrado por dos mujeres y un hombre que operaban en la zona manipulando cajeros para estafar a sus víctimas.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el agente retirado intentaba realizar una operación bancaria cuando una mujer se acercó bajo el pretexto de ayudarlo. En medio de la supuesta asistencia, intentó cambiarle la tarjeta, pero el hombre se percató a tiempo y logró arrebatársela. Tras el frustrado robo, la mujer y su cómplice huyeron del lugar.

La denuncia permitió a la policía identificar a la banda, que fue captada nuevamente por las cámaras de la municipalidad manipulando cajeros automáticos en la avenida Arenales. Agentes policiales y personal municipal organizaron un operativo conjunto que terminó con la detención de las sospechosas Kaylee Joya Quiroz (37) y Almendra Inostroza Mesa (31), así como de Brian Dávila Pimentel (34).

Durante la intervención, las autoridades hallaron 12 tarjetas bancarias de diferentes entidades, cuatro teléfonos celulares, dinero en efectivo, guantes de látex quirúrgicos y cuatro objetos punzocortantes. También se incautó el vehículo en el que se desplazaban.

Los tres detenidos fueron trasladados a la Comisaría de Lince, donde permanecen bajo investigación por delitos vinculados al robo y fraude en cajeros automáticos.