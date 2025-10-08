Menor es asesinado a balazos por resistirse a robo de sus pertenencias en SJL

En el distrito de San Juan de Lurigancho, un menor de 17 años fue asesinado de cinco disparos solo a media cuadra de su vivienda. Según primeras pesquisas, el adolescente fue interceptado por tres sujetos que no dudaron en asesinarlo ante la resistencia de la víctima.

Tras depararle y tomar los objetos de valor, los hampones escaparon hacia la parte más alta del asentamiento humano 19 de abril.

NO SE DESCARTA UN AJUSTE DE CUENTAS

La policía llegó hasta la escena del crimen y tras las primeras investigaciones de este hecho de sangre, los agentes no descartan que se trate de un ajuste de cuentas, pero tampoco descarta el intento de robo.

Cabe señalar que, se supo que el menor trabajaba como mototaxista en la zona conocida como la 10 de Canto Grande lo que lleva a sospechar que sea otra víctima de la ola de extorsión que azota a los transportistas.