SJL: conductores exigen solución inmediata y critican aplazamiento de mesa de diálogo

Desde la madrugada del martes 7 de octubre, varias rutas del transporte urbano en San Juan de Lurigancho se mantuvieron apostadas en la avenida Próceres de la Independencia, cerca de la estación Caja de Agua, impidiendo el paso de vehículos. Empresas como Las Flores, la 50 y la 12 bloquearon hasta tres accesos al distrito durante las primeras horas del día, mientras no todos los grupos habían decidido levantar el paro.

A medida que amanecía, el caos se intensificó. Vecinos llevaron víveres para apoyar a los manifestantes, quienes habían colocado carteles y gigantografías en los parabrisas de los buses solicitando atención a su reclamo y denunciando la inseguridad en el sector: “Los choferes también tenemos familia, merecemos vivir. No más muertes”, expresaban algunos.

En distintos puntos, como el cruce de la Avenida Lima con Canto Grande, los buses de Transportes Huáscar bloquearon varias cuadras, afectando a transportes de alimentos y bienes perecibles. Incluso camioncitos con desayunos para escuelas no pudieron avanzar.

PIDEN MESA DE DIÁLOGO CON EL EJECUTIVO

Los conductores denunciaron que llevan años enfrentando violencia y extorsión, y reclaman una mesa de diálogo con el Ejecutivo para encontrar soluciones urgentes. La jornada de bloqueos se extendió hasta pasadas las 7:30 a.m., cuando la Policía acompañó a los buses de Las Flores hasta su paradero inicial en El Palomar, Jicamarca. La avenida Lima se liberó completamente alrededor de las 9 a.m.