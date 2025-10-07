Denuncian que no dejaron ingresar a Miguel Palomino a mesa de diálogo entre Gobierno y gremios

Pese al acuerdo entre el Gobierno y el gremio de transportistas para levantar el paro de este 6 de octubre, conductores de las líneas 'La Roma', '87', '41' y 'Expreso Ventanilla' no han salido a trabajar y decidieron hacer un plantón en la zona de ciudad de Pachacutec, en el distrito de Ventanilla.

Un equipo de Buenos Días Perú llegó a esta zona y conversó con uno de los transportistas quien indicó que su dirigente Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores, fue impedido de ingresar a la mesa de diálogo.

"Lo han dejado ingresar simplemente a la puerta para que se pare y allí nomás se quede. Nosotros como conductores no tenemos representatividad". (...) "Como no tenemos representatividad ayer en la mesa de diálogo, nosotros los conductores daremos la espalda a estos gremios para que ellos vean a quienes representa", señaló.

No trabajarán hasta reunión entre Gobierno y su dirigente

El dirigente señaló que mientras el Estado no se preocupe en tener una mesa de diálogo con su representante legal de conductores a nivel nacional, Miguel Palomino, no saldrán a trabajar porque no los están tomando en cuenta.

Piden indemnización y drones

Entre sus principales pedidos se encuentra la indemnización para los deudos de los conductores asesinados. Además, que el Gobierno proporcione drones a la policía para que monitoreen las rutas de transporte.