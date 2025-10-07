Exclusivo | Extorsionador sube a combi y obliga a chofer a enviar amenaza a grupo de WhatsApp

Las amenazas extorsivas contra las empresas de transportes no tienen cuando acabar, pese a que el Gobierno y los gremios de transportistas acordaron levantar el paro convocado contra las extorsiones y asesinatos de conductores y cobradores.

A través del WhatsApp de Buenos Días Perú, unos conductores enviaron un audio extorsivo que grabó uno de los choferes que cubre la ruta de Villa el Salvador a Surquillo al grupo de WhatsApp que tienen en común.

El extorsionador subió a una de las combis y apuntó con un arma en la cabeza al conductor para obligarlo a grabar el mensaje para enviarlo al grupo de WhatsApp "Full operativos", tal como narra el chofer.

Amenaza y quiénes estarían detrás

"Me ha mandado un mensaje para todos ustedes, que tienen que ponerse a línea, sino cada uno por uno van a empezar a quedar tirados. Todos tienen que alinearse con 'El Mascarita' y el 'Gordo José Luis' y hay que alinearse con ellos", se escucha en una parte del audio.

Insultos y amenaza de ataque a conductores

Mientras el hombre al volante enviaba el audio, se escucha al sujeto decir "Te voy a matar con... te voy a dejar tirado acá, te quiere morir con...". "No te quieres morir, tienes familia o no con... Ya ¡Entonces!. A todas las unidades, si no están alineados, voy a venir por cualquiera", agrega el sujeto.