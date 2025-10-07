Siguen en paro: buses de Expreso Ventanilla, La Roma ni líneas 87 y 41 salen a trabajar

A primera hora, Buenos Días Perú constató que el paradero 41 de Pachacútec se convirtió en un cuello de botella. La Roma mantuvo en cocheras alrededor de 120 unidades y no brindó servicio. A esa decisión se sumó parte de la línea 87, la 41 y Expreso Ventanilla. En el punto, trabajadores y cobradores de estas empresas impidieron que combis y colectivos levanten pasajeros en la zona, lo que trasladó la demanda unos metros más abajo.

Mientras tanto, usuarios como personal de salud y docentes quedaron atrapados sin alternativas inmediatas. “Estoy acá desde las 6. No salen los carros”, dijo una trabajadora sanitaria que debía llegar a Miraflores. Una profesora que se dirigía a Ventanilla Alta resumió el panorama: “Ahorita no hay carro”. Estudiantes caminaron hasta alcanzar combis que paraban fuera del paradero, y muchos optaron por mototaxis o motos colectivas, pese al riesgo.

En paralelo, se observaron unidades de la empresa Chimpú Callao detenidas en un grifo, sin operar. En total, cuatro operadores con base en Pachacútec paralizaron: La Roma, 41, 87 y Chimpú Callao. En el área patrullaban PNP y serenazgo, pero sin despejar del todo la congestión peatonal.

“No salimos hasta que haya una solución clara”

Un representante de La Roma —que pidió reserva de su identidad— explicó que la base decidió acatar el paro pese a que la administración ordenó trabajar. “No sale ni una unidad… somos alrededor de 100 trabajadores acá”, señaló. El transportista rechazó el acuerdo anunciado por el Ejecutivo y algunos gremios la noche anterior y exigió medidas de seguridad inmediatas: “Hasta que se dé una solución concreta y clara para todos mis colegas”, indicó.

El vocero cuestionó la falta de protección ante las extorsiones y ataques a conductores. “Nos están matando a diario, amenazas a diario”, declaró. “Nos están paseando… no hay una garantía firme”, agregó.